Пільги почнуть діяти з вівторка, 27 квітня

Через послаблення карантину у Львові відновлюють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільговиків. Таке рішення у понеділок, 26 квітня, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Пільги на проїзд у громадському транспорті скасували 30 березня, аби пасажири старшого віку менше перебували у місцях масового скупчення людей. За словами міського голови Андрія Садового, пільги знову почнуть діяти з вівторка, 27 квітня, у період із 11:00 до 16:00.

Водночас транспорт у Львові й надалі курсує в режимі спецперевезень, тобто, користуватись ним можуть лише працівники критичних галузей міста, як-от медики, продавці, працівники банків, комунальних установ правоохоронці тощо. Водночас додаткових перепусток від пасажирів не вимагають.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання. З 26 квітня уряд перевів​ Львівщину до жовтої зони, дозволивши роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів і ТРЦ