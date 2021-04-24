У львівських лікарнях поступово знижується заповненість ковідних ліжок. Станом на суботу, 24 квітня, із 1616 місць, виділених для хворих на коронавірус, вільними є більше половини. У пікові 10-12 квітня заповненість лікарень у Львові сягала 80%, але від минулого тижня щоденна кількість виписаних стабільно перевищує кількість госпіталізованих (за минулу добу виписали майже удвічі більше пацієнтів). Поступово зменшується і щоденна кількість нових випадків інфікування – в останній тиждень їх було у два-три рази менше, ніж під час загострення всередині березня і на початку квітня.

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