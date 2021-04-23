МОЗ прогнозує вихід з «червоної» зони Львівської, Київської, Запорізької, Одеської, Полтавської областей та Києва

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, наступного тижня «червону» зону адаптивного карантину покинуть Київ і п'ять областей. Про це 23 квітня у Facebook повідомив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«За нашими прогнозами, упродовж наступного тижня будуть виходити із «червоного» рівня Львівська, місто Київ (із дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області», – написав Ляшко.

Зазначимо, що з 22 квітня Чернівецька область перейшла у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Загалом від початку епідемії в Україні підтвердили 2 млн випадків коронавірусу, померло 41,7 тис. осіб, видужало – 1,55 млн.

Згідно з індикаторними показниками МОЗ, станом на 23 квітня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки опинився Київ й 11 регіонів. Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська й Чернівецька області – у «жовтій» зоні, решта регіонів – у «помаранчевій».