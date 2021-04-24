Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виключила Одеську область з «червоної» карантинної зони. Про це 24 квітня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

З його слів, обмеження «жовтої» зони в регіоні почнуть діяти вже з неділі 25 квітня. Зазначимо, що Одеська область перебувала в «червоній» карантинній зоні майже місяць – з 23 березня.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;

під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;

відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

Нагадаємо, що за прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, впродовж наступного тижня «червону» зони можуть покинути Київська, Львівська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.