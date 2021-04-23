Додаткові карантинні обмеження на Великодні свята в Україні не передбачаються, однак Міністерство охорони здоров'я розробило низку рекомендацій щодо святкування Великодня під час карантину, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на прес-брифінгу в п’ятницю, 23 квітня.

Рекоментації від МОЗ для церков на Великдень у карантин

За словами Ляшка, які процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», моз розробило для церков такі рекоммендації:

проводити богослужіння онлайн;

збільшити кількість сесій благословення (освячення) великодніх кошиків і зменшити їхню тривалість;

зафіксувати вхідні двері на територію і в приміщеннях церков у відкритому стані, щоб забезпечити циркуляцію повітря всередині приміщення;

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між вірянами на вулиці не менше 1,5 м.

Рекомендації від МОЗ для вірян на Великдень:

відвідувати обряд благословення і освячення їжі рекомендується лише одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань;

особам похилого віку та особам з хронічними захворюваннями рекомендується утриматися від відвідування храмів і освятити великодній кошик на свіжому повітрі біля церкви.

«Краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати оддне одного на небезпеку», – додав Ляшко.

Нагадаємо, Великдень в Україні цьогоріч святкують 2 травня. Понеділок, 3 травня, і вівторок, 4 травня, в Україні будуть вихідними.