МОЗ дало рекомендації церквам і вірянам щодо святкування Великодня в карантин
МОЗ рекомендує йти на освячення кошиків лише одному членові сім’ї
Додаткові карантинні обмеження на Великодні свята в Україні не передбачаються, однак Міністерство охорони здоров'я розробило низку рекомендацій щодо святкування Великодня під час карантину, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на прес-брифінгу в п’ятницю, 23 квітня.
Рекоментації від МОЗ для церков на Великдень у карантин
За словами Ляшка, які процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», моз розробило для церков такі рекоммендації:
- проводити богослужіння онлайн;
- збільшити кількість сесій благословення (освячення) великодніх кошиків і зменшити їхню тривалість;
- зафіксувати вхідні двері на територію і в приміщеннях церков у відкритому стані, щоб забезпечити циркуляцію повітря всередині приміщення;
- встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між вірянами на вулиці не менше 1,5 м.
Рекомендації від МОЗ для вірян на Великдень:
- відвідувати обряд благословення і освячення їжі рекомендується лише одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань;
- особам похилого віку та особам з хронічними захворюваннями рекомендується утриматися від відвідування храмів і освятити великодній кошик на свіжому повітрі біля церкви.
«Краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати оддне одного на небезпеку», – додав Ляшко.
Нагадаємо, Великдень в Україні цьогоріч святкують 2 травня. Понеділок, 3 травня, і вівторок, 4 травня, в Україні будуть вихідними.