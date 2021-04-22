Введення додаткових карантинних обмежень в Україні на Великдень поки не планується, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки», – заявив міністр у Facebook у четвер, 22 квітня.

Він наголосив, що не дивлячись на те, що пік пандемії пройдено і навіть Київ після 30 квітня, ймовірно, перейде в «жовту» зону, розслаблятися зарано.

«Я не хочу, щоб відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет – у кишені вона вас не захистить», – зазначив міністр.

Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.

«Пам'ятайте, що Covid – атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове», – резюмував Степанов.

Раніше Рада церков Львова опублікувала рекомендації для храмів щодо святкування Вербної неділі та Великодня.