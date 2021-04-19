Усі богослужіння у Львові проходитимуть з дотриманням карантинних обмежень

Рада церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня у церквах Львівської МТГ. Освячення лози та великодніх страв буде відбуватись біля церков або у парках з дотриманням соціальної дистанції, також буде можливість освятити великодній кошик вдома. Святкові богослужіння проходитимуть у режимі онлайн або ж на вулиці. А шанування святинь на Плащаниці відбуватиметься з дотриманням карантинних норм і без доторків та цілування.

Загалом у зв’язку із загостренням епідемічної ситуації з коронавірусом Рада церков Львова погодила такі рекомендації для священиків: та вірян

Вірянам рекомендують брати участь у богослужіннях на Вербну неділю та в Пасхальних богослужіннях у домашніх умовах – через онлайн-трансляцію;

У Вербну неділю та на Пасхальні свята під час онлайн-трансляцій, після прочитання відповідних молитов про благословення верби й пасхальних страв, вірні можуть самостійно окропити їх святою водою вдома;

Якщо люди все ж відвідуватимуть богослужіння, рекомендувати їм перебувати на вулиці із дотриманням фізичної дистанції – не менше 1,5 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом);

Біля входу в храм розмістити станції дезінфекції рук та, за можливості, пристрої для безконтактного вимірювання температури;

Відстань між відвідувачами у храмі – не менше 2 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом);

Люди, які перебувають у храмі, повинні бути в масках;

Доступ до Плащаниці буде можливим при дотриманні фізичної дистанції 2 м та карантинних норм. Вшанування здійснюється поясним поклоном без дотиків та цілування;

Шанування святинь (хреста, ікон, святих мощей) виявляти через поклоніння/поклон перед ними, без цілування;

Якщо люди приходитимуть до храму з лозою та пасхальними стравами, освячення здійснюватиметься на вулиці з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м та всіх карантинних норм;

Якщо храм розташований неподалік парку/скверу, то рекомендовано освячення проводити там;

У передмістях міста Львова, малих населених пунктах (селах, селищах) освячення лози та великодніх страв може здійснюватися біля помешкань вірян з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м.

«Якщо, все ж таки, люди підуть до церкви на Вербну неділю чи на Великдень, то рекомендовано перебувати більше на вулиці, сподіваємося, погода цьому сприятиме. В самій церкві відстань між людьми має бути не менше 1,5 метра, люди, звичайно ж, повинні дотримуватися всіх карантинних норм – маска, дезінфекція рук. Також буде прохання до духовенства чи відповідальних осіб у церквах контролювати кількість людей біля самого входу у храм. Щодо пошанування церковних атрибутів – а ми маємо в ці дні і підхід до Плащаниці, то теж прохання до людей щоби вони підходили, дотримуючись дистанції та всіх карантинних норм. Пошанування буде здійснюватися земним поклоном без цілування святих ікон.

Освячення верби чи пасхальних наборів здійснюватиметься винятково на вулиці з дотриманням дистанції. Також є рекомендація тим парафіям, які є поряд з парками чи скверами, освячувати вербу чи страви там, оскільки рекомендація медиків є такою, що на свіжому повітрі складніше заразитися. Щодо всіх інших богословських і канонічних питань, настоятелі церков вже будуть самі інформувати своїх парафіян про те, як потрібно дотримуватися», – прокоментував рекомендації Ради церков директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що святкування Великодніх свят в умовах посиленого карантину відбуватиметься у місті з обмеженнями.