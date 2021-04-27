Кабінет міністрів України спільно з церквами узгодив перелік великодніх обмежень у храмах. Окрім соціальної дистанції, відкритих дверей у приміщеннях церков, є також рекомендація не цілувати хрестів та ікон, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Хочу заспокоїти всіх громадян: МОЗ не планує подавати до уряду будь-які інші правила обмежень саме на великодні свята. Ми будемо жити саме з тими обмеженнями, тими правилами, які існують в країні на сьогодні», – сказав Степанов на прес-конференції у вівторок, 27 квітня, повідомив «Укрінформ».

Він поінформував, що Кабінет міністрів провів зустріч із Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій, на якій урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.

«Зокрема, ми дійшли згоди щодо зменшення тривалості богослужінь, з одночасним збільшенням їх кількості, фіксації дверей у храмах, щоб вони були у відкритому стані. Також домовилися про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: поцілунки хрестів, ікон, святинь», – розповів міністр.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина з домогосподарства. Крім того, бажано максимально виключити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання. Також на освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

Міністр закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень та травневі свята, уникати скупчень, носити маски та дотримуватися особистої гігієни. А також за можливості відкласти поїздки до друзів та родичів.

Нагадаємо, що після Великодня, який цьогоріч припадає на 2 травня, на українців чекає ще два вихідних: 3 і 4 травня.