У Вербну неділю, 25 квітня, львівські храми проводили літургії. Минулого тижня Рада церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування цього дня. Cеред них – двометрова дистанція у церквах чи на вулиці, маски й дезінфекція.

Таких порад старались дотримуватися прихожани Гарнізонного храму в центрі Львова. Кількадесят людей із вербовими букетами стояли під входом та неподалік.

«Мене не злякали карантинні обмеження. Це свято й ми повинні бути тут, тому прийшли», - каже львів'янин Олександр.

Майже із дотриманням дистанції та в захисних засобах стояли віряни і у Соборі святого Юра. Але частина все одно вирішила не заходити всередину.

«Ми на вулиці й тримаємо відстань від інших. А своїх батьків попросили залишитись вдома, щоб дивилися службу онлайн», - розповідають львів'яни Юлія і Володимир.

Вже другий рік священники закликали парафіян не скупчуватись всередині храмів, а слухати службу біля них чи вдома. Декому ж радили взагалі утриматись від походів до церков, особливо людям поважного віку.

«Тих, хто відчуває, що має певні проблеми зі здоров'ям, чи були в контакті з хворими, ми просили залишатися вдома. Не хочемо, щоб вони нашкодили собі й іншим. А щодо кількості прихожан у храмах, то маємо помічників, які за цим стежать», - зазначив керівник прес-служби Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Павло Дроздяк.

Додамо, на Великдень обмеження під час богослужінь в церквах залишаться такими ж. Зокрема Міністерство охорони здоров'я рекомендує йти освячувати кошик одному із членів сім'ї, а не всім.

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