Туристи у Туреччині можуть не дотримуватись комендантської години

Через масштабний спалах коронавірусу влада Туреччини оголосила про новий локдаун, який планують запровадити з 29 квітня. Однак більшість обмежень не будуть поширюватися на туристів. Про це 27 квітня заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пояснив, що хвилю захворюванності потрібно збити якомога швидше, інакше країна «зіткнеться з наслідками пандемії у всіх сферах – від туризму до торгівлі та освіти».

Отож на час священного для мусульман місяця Рамадану в Туреччині запровадили такі обмеження:

комендантська година з 19:00 до 05:00 у період з 29 квітня до 17 травня;

організації та установи призупиняють свою діяльність;

всі міжміські поїздки дозволені тільки після отримання спеціальної перепустки;

міжміський транспорт зможе працювати з 50% завантаженням;

бронювання місць (проживання в готелях чи пансіонах) не є винятком для комендантської години;очне навчання припиняють у всіх установах, включаючи дитячі садки, 8 і 12 класи.

Проте посол України в Туреччині Андрій Сибіга пояснив, що скасовувати поїздки через це не потрібно, оскільки більшість обмежень не будуть поширюватися на іноземних громадян, які перебувають у країні як туристи.

Зокрема, вони можуть не дотримуватись комендантської години, повідомляє уряд Туреччини. Також як виняток для туристів працюватимуть магазини, готелі, громадський транспорт, музеї та інші туристичні об'єкти. Але суттєва зміна для них – магазини можуть не працювати у неділю, а в інші дні їх мають зачиняти до 17:00.

Проте варто пам'ятати, що усім туристам, які планують їхати до Туреччини, треба обов'язково заповнювати спеціальну електронну форму на урядовому сайті, де потрібно вказати місце проживання, дати приїзду і виїзду з країни.

Пасажири повинні показати роздруковану або завантажену анкету співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Заповнення форми перевірятимуть і на кордоні Туреччини і в разі, якщо пасажир не заповнив її або вніс неправдиву інформацію, йому можуть загрожувати правові та адміністративні санкції.

Окрім того, Туреччина продовжила до 31 травня термін дії вимоги щодо пред’явлення негативного ПЛР-тесту на Covid-19 для в'їзду громадян України та інших країн. Тест потрібно робити протягом останніх 72 годин.