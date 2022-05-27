З Перемишля можна пересісти на інший поїзд в напрямку Австрії або інших міст Польщі

З 11 червня «Укрзалізниця» запускає нічний поїзд з Києва до Перемишля. Графік його курсування зручно узгоджується з рухом поїздів в інші міста Польщі і Австрії.

Поїзд №53/54 вирушатиме з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. Переваги такого графіку дають можливість зручної пересадки на такі поїзди:

Інтерсіті №105 Перемишль – Відень – Грац о 10:21;

Інтерсіті №3804 Перемишль – Щецин (курсує через Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура).

У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 з Перемишля та прибуватиме до Києва о 09:21.

До нього можна добратися, наприклад, поїздом №104 Грац – Відень – Перемишль, який прибуває до Перемишля о 17:03 (виїзд з Граца о 05:26). Також о 16:59 до Перемишля прибуває поїзд №73104 Вроцлав — Перемишль, який вирушає о 09:10 та робить зупинки у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

«Укрзалізниця» нагадує, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.