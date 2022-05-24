«Укрзалізниця» повідомила, що прискорює потяг №67/68 Київ – Варшава на дві години. Зміни почнуть діяти з 11 червня і компанія закликала пасажирів врахувати це при плануванні поїздок.

За інформацією «Укрзалізниці», з 11 червня поїзд вирушатиме з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

Зворотно, з Варшави, поїзд вирушатиме о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

«Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок. Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня», – сказано в повідомленні.