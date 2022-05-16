Із п’ятниці, 20 травня, «Укрзалізниця» запускає регіональний експрес Київ – Хмельницький. Поїзд курсуватиме щоденно.

Про призначення поїзда №771/772 сполученням Київ – Хмельницький повідомила прес-служба «Укрзалізниці» у понеділок, 16 травня.

«З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ - Хмельницький. Відправлення з Києва – о 23:46, прибуття до Хмельницького – о 5:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва – о 19:36», – йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковий поїзд №245/246 Київ – Ужгород продовжує курсувати з Києва по непарних числах, з Ужгорода – по парних. Відправка з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода – о 14:10. З Ужгорода відправка о 20:13, прибуття до Києва – о 10:11.