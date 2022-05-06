Рішення «Укрзалізниці» було ухвалено з міркувань безпеки

«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: «ПриватБанк», Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Відповідне рішення було ухвалено з міркувань безпеки, повідомили у прес-службі відомства у Telegram.

«Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» пояснили, що обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи держпідприємства та гарантувати безперебійність їхньої роботи, пояснили в компанії.

Якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне – гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Нагадаємо, раніше національний залізничний перевізник «Укрзалізниця» повідомляв про кібератаки на його онлайн-сервіси. У зв’язку з цим навіть тимчасово призупиняли продаж електронних квитків.