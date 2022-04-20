Агенти співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію

Серед співробітників «Укрзалізниці» вже виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами і регулярно передавали їм інформацію. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Всі вже звикли, що залізничники – це залізні люди із залізними нервами, які продовжують працювати за графіком навіть під час війни. Тисячі залізничників відзначилися своїми героїчними вчинками. Та знайшлися і такі, за яких мені соромно. Так, їх не багато, але вони є. Мова йде про агентів, що співпрацювали із російськими військами і системно передавали їм інформацію», – написав він у Telegram.

За його словами внутрішня служба безпеки «Укрзалізниці» системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронцям. Затриманими агентами вже займаються правоохоронні органи.

«Мені жаль і соромно це признавати. Та ми й надалі працюватимемо над ретельним виявленням таких злочинних елементів із рядів залізничників», – зазначив Камишін.

Камишін також нагадав, що залізниця наразі є одним з найбільших роботодавців України – в компанії працює 231 тис. людей.