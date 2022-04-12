Зрадниця Галина Данильчко, проголосила себе міською головою Мелітополя

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і ГО «Рух Чесно» створили реєстр державних зрадників, куди вже внесли понад 100 прізвищ. У реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

У базі даних «ДержZрадники» публікують медівників про політиків, медійників, правоохоронців, що в умовах війни здійснили перехід на бік ворога. Перед тим, як внести особу до цього списку «Рух ЧЕСНО» спільно з правоохоронцями перевіряє потенційних кандидатів.

У реєстрі «ДержZрадники» уже є понад 100 прізвищ

У реєстрі «ДержZрадники» можна шукати людину за професією, областю проживання та партійною приналежністю. Про кожного з зрадників зібрані ключові факти з біографії та докази колабораціонізмі.

ГО «Рух Чесно» продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.