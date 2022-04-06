Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові

Суддя Восьмого львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Глушко звинуватив працівницю суду Ольгу Бєсєдіну у колабораціонізмі. Глушко повідомив, що Бєсєдіна активно просувала ідеї «руского міра» серед своїх колег, працівників суду. Щодо Бєсєдіної одразу відкрили дисциплінарне провадження, однак звільнити її не встигли, вона це зробила сама.

У своєму публічному дописі у Facebook суддя Ігор Глушко звинуватив держслужбовицю та головну спеціалістку відділу забезпечення роботи 4 судової палати Ольгу Бєсєдіну, у тому, що вона нав'язує свої проросійські погляди іншим працівникам суду.

«В розмові з нею неодгоразово звучали висловлювання «нада с Путиним дружить», «Путин хороший», піднімала тему про другу державну мову та церкву Московського патріархату», – йдеться у повідомленні Ігоря Глушка, яке він опублікував ввечері 5 квітня.

За словами Глушка, Бєсєдіна, від початку війни Росії з Україною, заявляла, що тепер потрібно носити при собі російський прапор, а ще розповідала, що їй не страшна російська окупація, бо вона б першою зустрічала російських солдат із прапором у руці.

Як пише Глушко, 1 березня про колаборантку серед працівників суду дізнався і керівник апарату Восьмого апеляційного адміністративного суду Сергій Пашковський. Щодо Бєсєдіної одразу розпочали службову перевірку, однак того ж дня вона пішла у відпустку. Але наступного дня, 2 березня, керівник апарату ВААС таки відкрив дисциплінарне провадження щодо Ольги Бєсєдіної, адже вона порушила присягу державного службовця.

Через два тижні дисциплінарна комісія закінчила розслідування і порадила керівнику апарату суду Сергію Пашковському звільнити Ольгу Бєсєдіну з посади за порушення нею присяги держслужбовся. Однак він цього вчасно не зробив і через п'ять днів, 23 березня, Бєсєдіна звільнилася сама, а дисциплінарне провадження щодо неї було закрито.

Тим часом у Восьмому апеляційному адміністративному суді заперечили звинувачення судді Ігоря Глушка у потуранні колабораціонізму. Суд повідомив, що інформація щодо Бєсєдіної була передана СБУ, але жодних порушень у її діях не знайдено.

«Було проведено профілактичну роботу, але в її діях ознак протиправної діяльності виявлено не було», – відповіли у суді.

Поки тривав розгляд дисциплінарних процедур Ольга Бєсєдіна звільнилася сама. До слова, чоловік Бєсєдіної, Георгій Зенін працює прокурором у Львівській обласній прокуратурі.