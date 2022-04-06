Зрадник України Грігорій Брєєв бере учать у війни Росії проти України

Фрегатом «Адмірал Макаров» Чорноморського флоту РФ, з якого запускають ракети по українських містах, командує українець за народженням Грігорій Брєєв. Капітан народився у Вінницькій області і раніше був військовим в українській армії. Про зрадника повідомив секретар Одеської ОВА, Брєєв також є у списку зрадників України, які оприлюднила розвідка.

Грігорій Брєєв народився 31 січня 1979 року і містечку Кірнасівка, Тульчинського району, на Вінничині. «Служив у Збройних силах ЗСУ. Але присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь», – написав секретар військової адміністрації Одеси Сергій Братчук у середу, 6 квітня.

Дані про зрадника Брєєва є і на сайті Головного управління розвідки Міноборони. Відомо, що Грігорій Брєєв є колишнім військовим ЗСУ. 26 років тому його призвали до української армії. Він закінчив Севастопольське воєнно-морське училище ім. Нахімова.

У ЗСУ Брєєв був на таких посадах:

офіцер Південної воєнно-морської бази (в/ч А2506, смт Новоозерне, 2006 рік)

командир корветів «Луцьк» і «Тернопіль»

заступник командира Севастопольської воєнно-морської бази (в\ч А4408), мав звання капітана 2 рангу.

У 2014 році, під час окупації Криму, Грігорій Брєєв зрадив присязі і перейшов на бік Росії. З 2016 року він командує фрагатом «Адмірал Макаров» Чорноморського флоту РФ. Брєєв – капітан 1 рангу.

«Під його безпосереднім командуванням з борту корабля запускають крилаті ракети "Калібр" по цивільним об'єктам на території України. Це призводить до загибелі мирного населення, зокрема і дітей», – повідомила розвідка.

Грігорій Брєєв досі зареєсторований у Вінницькій області, у селі Бабчинці на вул. Зірка,6. Він має український паспорт. Його дружина Маріна Брєєва, родом із Севастополя, там і проживає.