Президент України Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та екс-начальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Про це він повідомив у відеозверненні пізно ввечері, 31 березня.

«Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», – заявив президент.

За словами голови держави, усі офіцери, які зрадили батьківщину, «яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина», які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, вищих військових звань.

За словами президента, «випадковим генералам з нами не по дорозі!».

«А справжнім героям зі Служби безпеки – така ж абсолютна подяка, як і кожному та кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм!», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Наразі його підозрюють у державній зраді.

Крім того, 25 березня мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що частина депутатів міської ради виїхала до окупації Херсона. А працівників прокуратури, Нацполіції та СБУ у місті 24 лютого нібито вже не було. Серед них і Сергія Криворучка.