Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею ККУ «Державна зрада», повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як встановили журналісти, 23 лютого, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну. Його родина виїхала раніше.

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. За інформацією журналістів, це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, яке проводиться за статтею 111 Кримінального кодексу «Державна зрада», де Наумов є фігурантом.

Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють «Схеми». Цю справу експерти називали «внутрішньою боротьбою» всередині служби.

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році – невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

У жовтні 2020 року журналісти програми «Схеми» знайшли і показали численне елітне майно, оформлене на родину Наумова, зокрема 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва, придбану в чотири рази дешевше від ринкових цін. Це можна розцінювати як неправомірне отримання подарунку у розумінні закону «Про запобігання корупції». Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії «з обмеженим доступом».

Нагадаємо, 23 січня 2021 року Служба безпеки України повідомила про затримання полковника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка, який, за версією правоохоронців, планував вбити Наумова.

Замовником вбивства нібито був полковник СБУ Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ і начальник головного управління боротьби з корупцією. Згодом Расюк пішов на угоду зі слідством, а Нескоромного оголосили в розшук.

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року. Втім, як зауважили журналісти з посиланням на свої джерела, він не втратив свого впливу. Раніше повідомлялося, що Наумов впливає на контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці.