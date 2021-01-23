Полковника СБУ затримали за підготовку замовного вбивства

Полковник спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомив головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, 22 січня Расюк був затриманий за підозрою в організації замовного вбивства. Він збирався передати гроші за вбивство заступника і друга голови СБУ Івана Баканова – начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За версією СБУ, замовником вбивства Наумова виступав Дмитро Нескоромний, полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Зараз він перебуває у складі СБУ без посади. За попередніми даними, Нескоромного оголосили у розшук.

Пізніше повідомлення Бутусова про затримання Расюка за підозрою в підготовці вбивства Наумова підтвердила «Українська правда» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Прес-центр Служби безпеки України ситуацію поки що не коментував.