Полковника підрозділу «Альфа» СБУ Андрія Расюка (на фото без маски) затримали напередодні

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітникові Служби безпеки України, підозрюваному у підготовці вбивства колеги. Суд призначив йому тримання під вартою без можливості внесення застави, повідомив прес-центр СБУ.

«Вчора Служба безпеки затримала одного з організаторів під час передачі частини коштів. Це була оплата за послуги з підготовки злочину. Затримано співробітника Штабу антитерористичного центру при СБУ за готування до вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ», – розповів представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч під час брифінгу 23 січня.

Він повідомив, що збір інформації відбувався тривалий час на етапі досудового розслідування. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Затримання було проведено рівно у той момент, коли було достатнього доказів планування злочину.

«Якщо є злочин – ми маємо на нього реагувати. І в даному випадку СБУ спрацювала на випередження. Тож є результат», – наголосив Анатолій Буліч.

При цьому СБУ вважає, що згадування президента України у контексті даного затримання є лише бажанням різних сил привернути додаткову увагу до теми та спотворити інформацію.

«Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а є безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йде мова про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ», – додав він.

Окремо Анатолій Буліч додав, що також не відповідають дійсності будь-які чутки про те, що нібито хтось втік в наручниках з місця затримання.

В.о. начальника відділу Офісу Генерального прокурора Андрій Лисокобилка своєю чергою повідомив, що затриманому наразі оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Передбачене законом покарання за цими статтями – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

На запитання ЗМІ щодо відношення до резонансної справи колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного, Анатолій Буліч зазначив, що процесуальні норми поки що не дозволяють оприлюднювати цю інформацію. Однак він запевнив, що найближчим часом представники Служби безпеки проведуть окремий брифінг, де нададуть нові матеріали відносно розслідування, зокрема і по цьому питанню також.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримано полковника підрозділу «Альфа» СБУ Андрія Расюка. У замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого шукають і заборонили виїзд з країни.