Юрій Расюк (на фото) зобов’язався допомогти притягнути до відповідальності Дмитра Нескоромного

Підозрюваний у підготовці вбивства голови внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова полковник СБУ Юрій Расюк отримав 3 роки умовно. Це сталося після того, як він пішов на угоду зі слідством і дав свідчення у справі. Про це пише «Судовий репортер» з посиланням на вирок Печерського районного суду Києва від 8 липня.

Угоду між прокурором і обвинуваченим було укладено 11 червня. Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті замовника замаху, яким начебто є екс-заступник глави Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.

Суд призначив Расюку узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки. До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання, звільнивши з-під варти. Він має прибувати за кожною вимогою суду, періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Як інформував ZAXID.NET, 23 січня правоохоронці затримали полковника «Альфа» СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, який начебто хотів вбити Наумова за створення перешкод у просуванні по кар’єрній драбині.

За матеріалами справи, Нескоромний приблизно у травні 2020 року розробив план вбивства Наумова. Він вирішив долучити до справи Расюка, який обіймав посаду старшого консультанта 7 відділу Штабу АТЦ при СБУ.

Функції організатора Нескоромний залишив за собою, а Расюк мав підшукати безпосередніх виконавців з кримінального середовища, передавати їм інформацію та гроші від Нескоромного. Згідно з планом, Наумову мали завдати удару кастетом по голові, від якого він би потрапив до лікарні чи помер. Винагорода за вбивство Наумова становила 50 тис. доларів.

23 січня правоохоронці затримали Юрія Расюка. 26 січня оголосили про підозру Дмитру Нескоромному. 29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний. Сам Нескоромний зараз переховується від правосуддя за межами України й оголошений у розшук.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.