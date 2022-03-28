Іван Столбовий зник 25 березня

Міський голова Балаклії Харківської області Іван Столбовий, якого викрали кілька днів тому, пішов на співпрацю з російськими окупантами, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив мешканцям громади», – написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі ввечері в понеділок, 28 березня.

«Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває людей і руйнує наші міста», – додав він.

Синєгубов нагадав, що згідно зі змінами, внесеними до Кримінального кодексу, державна зрада карається покаранням від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

«Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення або довічне позбавлення волі. Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!» – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, 25 березня міський голова Іван Столбовий привіз до Балаклії гуманітарну допомогу, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Увечері 26 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова, а також є інформація, що затримано і Столбового.

27 березня правоохоронці відкрили за фактом зникнення мера і його заступників кримінальне провадження.