Депутат Ізюмської міськради Харківської області від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський показав російським загарбникам незахищену дорогу, якою вони увійшли до міста. Тепер воно перебуває у блокаді, повідомив представник Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«У суботу, 26 березня, почали надходити дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли до міста, їх провів та показав незахищений шлях до Ізюма державний зрадник – Анатолій Фомічевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти до міста, але ЗСУ не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм», – заявив Стрельник.

За його словами, тепер через зрадників Ізюм повністю заблоковано і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

«Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, що залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша армія!» – додав Стрельник.

Анатолій Фомічевський – це депутат Ізюмської міськради від партії «Опозиційна платформа – За життя». 25 березня міський голова Ізюма Валерій Марченко повідомив, що Фомічевський та ще один міський депутат – Юрій Козлов, колишній працівник міліції Владислав Соколов та екс-мер Олександр Божков перейшли на бік Росії. Раніше загарбники окупували північну частину міста, південь контролювали Збройні сили України.