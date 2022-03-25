Колишній мер Олександр Божков схиляє мешканців оточеного міста до співпраці з окупантами

В місті Ізюм Харківської області, де йде гаряча боротьба між військами ЗСУ та РФ, чотирьох чинних та колишніх представників влади підозрюють у державній зраді. Серед них – колишні міський голова Ізюма та поліцейський, двоє чинних депутатів міськради. ДБР розпочало розслідування.

«Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей», – повідомили у ДБР 25 березня.

Зрадники поширюють фейки, якими дезінформують місцеве населення. Вони брешуть про «здачу» українською владою Києва, Харкова та Ізюма і закликають мешканців до співпраці із загарбниками. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради (ст. 111 ККУ).

Чинний мер Ізюма Валерій Марченко озвучив прізвища зрадників. Це є колишній міський голова Олександр Божков та теперішні депутати міськради Анатолій Фомічевський та Юрій Козлов, а також колишній працівник міліції Владислав Соколов.

За словами мера Валерія Марченка, місто Ізюм перебуває в блокаді. Північна частина зайнята окупантами, південна – блокується, неможливо завезти гуманітарну допомогу в місто і вивезти з нього людей. Мешканці переховуються у бомбосховищах.

До слова, на початку російського вторгнення Росії в Україну на Харківщині кілька мерів пішли на співпрацю з російськими військовими – мери Куп'янська та Південного. Їм оголосили підозру в держзраді. Проросійського мера міста Кремінна на Луганщині Володимира Струка знайшли вбитим.