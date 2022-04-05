Маріупольські кандидати в депутати від ОПЗЖ на виборах до місьради два роки тому

У вівторок, 5 квітня, мерія Маріуполя оприлюднила імена міських депутатів від ОПЗЖ, які допомогли росіянам паралізувати місто і створити там гуманітарну катастрофу. Крім того ці депутати активно сприяють створенню окупаційної адміністрації в Маріуполі.

Докази щодо зрадницької діяльності пятьох маріупольських депутатів вже передали у Службу безпеки України. Як стверджують у міській раді Маріуполя, у них є достатньо доказів та переконливих свідчень про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі.

«Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців», – повідомила мерія Маріуполя.

Отже, імена депутатів-зрадників, які оприлюднила міська рада Маріуполя:

Іващенко Костянтин Володимирович Хаджинов Дмитро Михайлович Хармишев Євген Олександрович Сотнікова Наталя Анатоліївна Карпенко Олена Василіївна

До слова, у понеділок, 4 квітня, у Маріуполі в приміщенні школи № 53 представники забороненої фракції ОПЗЖ зібрались і одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка головою Маріуполя.

Нагадаємо, з першого дня війни у Маріуполі окупанти прицільним вогнем навмисно знищують місто. Там фактично не залишилось вцілілих будинків. А в окупації залишається близько 160 тис. людей, які вже на межі виживання.