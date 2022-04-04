Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

У понеділок в приміщенні школи № 53 представники забороненої фракції ОПЗЖ зібрались і одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка головою Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови оточеного російськими військами Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Окрім того, це фейкове зібрання нікого ратифікувало результати «референдуму 2014» і вважають тепер Маріуполь частиною сателіта Росії», – повідомив Андрющенко.

Другого колаборанта – депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева – обрали секретарем ради.

За його інформацією, для забезпечення правильної картинки на фейкове зібрання було завезено під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл.

«Це – прямий примус до співпраці, а точніше – шантаж із загрозою життю та близьким. Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд», – зазначив він.

Костянтин Іващенко та Євген Хармишев (фото ІА «Вчасно»)

Андрющенко висловив переконання, що ця постановка є реакцією на офіційну сесію Маріупольської міської ради, яка виключила з числа депутатів членів ОПЗЖ та Партії Шарія, та ще раз наголосила на тому, що Маріуполь був, є і буде українським містом з єдиним законним органом управління – Маріупольською міською радою та мером міста, обраними маріупольцями у 2020 році.

«Окремо цікаво, чи наважиться тепер нова бананова влада на візит до місць базування ЗСУ та полку Азов, аби отримати всю повноту влади над містом. Щось підказує – що ні», – заявив Андрющенко.