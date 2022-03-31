Вулиця знищеного росіянами Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський 31 березня виступив зі зверненням до парламенту Бельгії і закликав Європу про більшу підтримку, зброю та санкції, щоб вигнати російських окупантів. У своїй промові Володимир Зеленський, зокрема, наголосив на катастрофі у Маріуполі.

«Маріуполь – це одне з найбільш перспективних і економічно сильних міст України. Так було до цієї війни, а зараз – більше 90% усіх будівель цього міста зруйновані російськими ударами авіації, артилерії, мінометів, танків. Загинули тисячі мирних маріупольців, людей ховають просто в місті, у дворах багатоповерхівок. Точніше того, що залишилось від багатоповерхівок», – сказав український президент.

Зеленський наголосив, що 31 березня триває 36 день повномасштабної війни в Україні.

«Більше трьох тижнів Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в’їзди в місто, заблокували підхід з моря. Там немає нічого, ви це знаєте. Води, їжі, ліків. Там немає життя, просто немає. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається, Маріуполь продовжує боротись з окупантами. У його захисників був вибір, вони могли вийти з міста, могли віддати його загарбникам. Вони цього не зробили», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники гідні отримати ту зброю, яка зупинить тиранію та наступ ворожих військ. Він також назвав Маріуполь – штаб-квартирою європейської гідності.

«Якщо програємо Маріуполь, інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу, бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо і це жодним чином не погроза. Це реальність, ми її відчуваємо. Це констатація тих фактів, у яких ми живемо. Того, що добре видно з Маріуполя – штаб-квартири європейського опору, європейської гідності», – сказав президент.

Він закликав Бельгію, як серце Європи, надихнути європейців вигнати окупанта з нашої країни.

«Зробіть це: зброя, санкції, членство в Європі – і вже скоро майбутнє віддячить вам», –підкреслив президент України.