У Маріуполі вже немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються в укриттях і бомбосховищах

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна негайна евакуація, адже в окупації залишається близько 160 тис. людей, які вже на межі виживання. У людей не залишилося ані води, ані запасів їжі, розповів Бойченко в ефірі загальнонаіонального марафону, у понеділок 28 березня.

Вже 28 днів Маріуполь перебуває у російській блокаді. Із 1 березня росіяни щоденно руйнують місто ракетними ударами та розстрілюють із важкої артилерії житлові райони. За оцінками місцевої влади, у Маріуполі зараз перебуває 160 тис. людей.

«Ті люди, які залишилися в місті – наші шановні, героїчні маріупольці – знаходяться за межею гуманітарної катастрофи. З 1 березня місто перебуває у блокаді. Близько 160 тисяч людей, за нашими оцінками, знаходяться в блокованому Маріуполі, в якому неможливо сьогодні жити, тому що немає взагалі нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку», – сказав мер Бойченко.

За словами Вадима Бойченка, Маріуполю негайно потрібна повна евакуація.

«Над цим працює президент України, учора він про це говорив. Ми повинні врятувати кожне життя, яке ще б'ється у серці Маріуполя. Над цим сьогодні працює президент Франції, президент Туреччини. Ми живемо надією, що в нас все вдасться», – додав він.

26 автобусів, які мають вирушити до Маріуполя по людей, зараз стоять, тому що сьогодні немає дозволу від російської сторони.

Нагадаємо, 21 березня, російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоб мер міста Вадим Бойченко здав Маріуполь, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Але тим часом російські війська доводять Маріуполь до гуманітарної катастрофи: вони постійно обстрілюють місто та зривають евакуацію з Маріуполя. Росіяни захоплюють автобуси і навіть обстрілюють колони, якими вивозять дітей.

Крім того, 24 березня, російські окупанти почали насильно вивозити тисячі жителів Маріуполя до Росії, відбираючи в них українські документ вони вже незаконно депортували вже 15 тис. мешканців міста і викрали понад 2 тис. дітей.