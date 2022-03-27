В Будапешті виставили 300 пар взуття в пам’ять про загиблих в Маріуполі. Фото дня
Ношене взуття виставили на території відомого меморіалу «Взуття на березі Дунаю», облаштованого у пам’ять про жертв Голокосту
Світ — Катерина Родак, 0 0
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У неділю, 27 березня, біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю» в Будапешті виставили 300 пар ношеного взуття: жіночого та дитячого. Це взуття символізує 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба в Драматичному театрі в центрі Маріуполя. Фото опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який закликав європейських лідерів допомогти Україні з зброєю і накласти ще більше санкцій на Росію.
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