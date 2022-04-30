В «Укрзалізниці» пообіцяли «скоро» все відновити та вибачились за незручності

«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії. Як повідомили у прес-службі повідомляється, що це сталося «через невідкладні технічні роботи».

«Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності», – додали в УЗ.

Наразі сайт «Укрзалізниці» не працює.

Дещо пізніше в «Укрзалізниці» повідомили, що поки сервіси онлайн-продажу залізничних квитків недоступні, «максимум касирів вже готові обслужити вас на вокзалах».

«Будьте до них лагідними, чемними один до одного та зберігайте спокій, як і притаманно українцям у стресовій ситуації. Через можливі черги до кас просимо прибувати на вокзал заздалегідь, адже поїзди відправлятимуться за розкладом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед співробітників «Укрзалізниці» вже виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами і регулярно передавали їм інформацію.