Окрім відновлення руху на ділянці Березине – Басарабяска, Україна і Молдова відремонтують наявну і збудують нову колію в пункті пропуску Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з Міністерством інфраструктури й регіонального розвитку Молдови про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на ділянці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова). Це дозволить Україні налагодити залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров’я й отримати додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через румунські порти.

Як нагадали у Мінінфраструктури, рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році. Тепер, після підписання цього меморандуму, залізничні перевізники України і Молдови мають домовитися про виконання відповідних робіт.

Крім того, Україна і Молдова планують відремонтувати наявну і збудувати нову колію між пунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац. Як заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Нова та відремонтована колія створить додатковий логістичний маршрут для торгівлі України.

«Це вигідно і нашим молдавським та румунським колегам, які мають змогу суттєво збільшити свою транзитну роль» – наголосив міністр.

Також у Мінінфраструктури повідомили, що працюють над оперативною переорієнтацією логістики на західні кордони України. Це пов’язано з блокадою Росією морських портів України та відповідно необхідністю знайти нові маршрути для експорту/імпорту продукції. В рамках цієї роботи відомство розвиває проект «Відкритий кордон» зі збільшення пропускної здатності пунктів пропуску, оптимізує та модернізує роботу українських Дунайських портів та уже найближчим часом планує підписати Угоду про лібералізацію автоперевезень з ЄС.