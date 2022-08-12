З понеділка, 15 серпня, «Укрзалізниця» відновлює курсування «Прикарпатського експреса»: вирушатиме поїзд, як і раніше, з Коломиї, але тепер його кінцевою станцією будуть не Ківерці, а Львів. Крім того, для пасажирів уже доступні квитки на «Буковинський експрес», що курсує зі Львова до Чернівців.

Про відновлення поїзда №807/808 повідомила прес-служба «Укрзалізниці» ввечері у п'ятницю, 12 серпня.

«З 15 серпня для пасажирів знову буде доступний «Прикарпатський експрес» — поїзд №807/808, який курсуватиме тепер в сполученні Коломия — Львів. Поїзд відправлятиметься з Коломиї щоденно о 6:10 і прибуватиме до Львова о 10:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 17:20 і прибуватиме до Коломиї о 21:47. Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий», — йдеться у повідомленні.

Крім того, для пасажирів вже доступні квитки на «Буковинський експрес» №702 Львів — Чернівці. Поїзд відправляється зі Львова щоденно о 17:25 і прибуває до Чернівців о 22:17. Зворотно, з Чернівців, поїзд відходить о 7:30 і прибуває до Львова об 11:54. Поїзд проходить через Ходорів, Івано-Франківськ, Коломию та Снятин.

У прес-службі Укрзалізниці також анонсували запуск «Дністровський експрес», перший рейс якого зірвався через початок повномасштабної війни Росії з Україною у лютому. Разом із тим залізничники поки не уточнюють дату рейсу.