Щойно відремонтована залізнична колія з Перемишля до Мальховіц

На території Добромильської та Хирівської ОТГ на Львівщині планують збудувати індустріальні парки, сухі порти та зернові термінали. А також звести нове житло для майбутніх працівників.

Про це йдеться у Концепції підвищення зайнятості внутрішньо-переміщених осіб та постійного населення Добромильської та Хирівської ОТГ в умовах воєнного та повоєнного часу, яку презентували у п’ятницю, 16 вересня, у Львівській ОВА.

Концепція розрахована на 2022-2025 роки і передбачає будівництво трьох індустріальних парків (один у Хирові і два у Добромилі), двох сухих портів і двох зернових терміналів (у Нижанковичах та Хирові). Також передбачено будівництво житлових комплексів для майбутніх працівників цих підприємств.

Поштовхом до напрацювання концепції стало відновлення залізничної колії у цьому прикордонному регіоні. Ця залізнична гілка має європейський стандарт 1435 мм і йде з Перемишля до Мальховіц, перетинає польсько-український кордон і далі прямує до Нижанкович, Добромиля й Хирова. Багато років ця колія була в закинутому стані, але із після широкомасштабного вторгнення Росії її почали відновлювати як з польського боку, так і з українського.

Роботи з польського боку почались у червні і за планом мали б завершитись до кінця вересня. Натомість ремонт колії з українського боку триватиме трохи довше.

Тепер, коли ремонт залізниці добігає кінця, у Львівській ОВА та двох прикордонних ОТГ фіксують зацікавленість інвесторів у регіоні.

«Активно ремонтується дорожня і залізнична інфраструктура і це не може не тішити. Бо надзвичайно низький рівень інфраструктури – це наша слабка сторона. Зараз відбою від інвесторів немає. Люди приїжджають, цікавляться. Є проблема, що не всі ділянки підходять, які ми пропонуємо. Кожен інвестор хоче мати поруч зручну колію, добру дорогу. Ситуація почне мінятись після ремонту, який проводить Укрзалізниця і результат не забариться», – впевнена Тетяна Терлецька, заступниця голови Добромиля. За її словами, найбільше охочих інвестувати у зернові термінали та агропорти.

«Ми розуміємо, що війна внесла свої корективи і морські порти відпали. Тому люди кинулись сюди», – додала Тетяна Терлецька.

Загалом концепція передбачає залучення 207 млн доларів інвестицій та створення 1870 робочих місць. У Львівській ОВА розраховують залучити до роботи місцевих мешканців і внутрішньо-переміщених осіб. За словами Тетяни Терлецької, у Добромильській ОТГ наразі проживають близько 1500 ВПО, їхня кількість останнім часом трохи знизилась. Для майбутніх працівників індустріальних парків планують не лише відновити вже зведене житло, але й збудувати нове. Концепція передбачає створення окремого поселення на 1000 осіб, передусім ВПО. Це будуть малоповерхові будинки, двоповерхові таунхауси та будинки з каркасом з дерев’яного брусу і зовнішньою обшивкою панелями з використанням пресованої соломи та плит OSB, зі стрічковим або стовпчасто-стрічковим фундаментом. Поселення матиме також власну соціальну інфраструктуру. Вартість квадратного метра у такому поселенні коштуватиме 500 доларів. Загалом планується збудувати 25 тис. м2 такого житла. Для житлових проектів у обох ОТГ вже знайшли 10 ділянок.

Вадим Табакера, начальник управління регіонального розвитку департаменту економічної політики ЛОВА, впевнений, що презентовані сьогодні індустріальні парки будуть швидше збудовані, ніж ті, які уже багато років тому були зареєстровані в уряді.

«Ті індустріальні парки, які раніше були створені лише для того, щоб бути на папері, ризикують там і залишитись. Тому що під час їхнього створення не було адекватних економічних розрахунків. Коли представники місцевого самоврядування пишуть концепції індустріальних парків без таких розрахунків, то вони й не мають перспектив. Повинна бути оцінка бізнесу щодо привабливості цієї території, щодо розміщення там тих чи інших видів економічної діяльності», – каже Вадим Табакера. За його словами, бізнес уже дав свою оцінку і висловив зацікавленість щодо інвестицій у прикордонний регіон.

«Логістика, доступність до пунктів пропуску на кордоні із Польщею, наявність європейської колії – це все ті переваги, які хоче зараз мати бізнес. Тому, якщо бізнес пропонує щось, то це має кращу перспективу реалізації, ніж те, що десь було теоретизовано і написано раніше. Ці проекти нових індустріальних парків у Львівській області швидше запрацюють, ніж ті, які 3-4 роки тому були офіційно зареєстровані в міністерстві економічного розвитку», – додав чиновник ЛОВА.

Нагадаємо, що у 2023 році на кордоні України та Польщі планується відкриття міднародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце».