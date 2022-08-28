Україна відкрила дві нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією

Україна відкрила нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно.

Щоправда, відкриття міжнародного сполучення стане можливим після того, як Румунія відремонтує частину маршруту зі свого боку. До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією, повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією – нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік», – розповів Камишін.

Фото Олександра Камишіна

За його словами, новозбудовані колійні напрямки створюють перспективу для розвитку пасажирських напрямків міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

До слова, до кінця року «Укрзалізниця» планує збудувати та відремонтувати рекордну кількість інфраструктури – 149,3 км залізничних колій.

Зазначимо, що нещодавно Україна і Молдова відновили залізничне сполучення в обхід Придністров’я.