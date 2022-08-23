Оновлену залізничну гілку Березине – Басарабяска відкрили 22 серпня

Україна та Молдова відновили сполучення на залізничній ділянці Березине – Басарабяска, що пролягає в обхід Придністров’я. Оновлену залізничну ділянку відкрили у понеділок, 22 серпня.

Залізничну ділянку протяжністю 22 км не використовували з 1999 року. Цьогоріч її відновили в межах збільшення пропускної здатності на західних кордонах.

«Відновлення цього маршруту стало життєвонеобхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів – "Рені" та "Ізмаїл" надійно підключений до залізничного сполучення», – сказав під час відкриття сполучення міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За планами пропускна здатність цієї ділянки має становити в середньому 10 млн тонн.

Нагадаємо, 24 червня цього року Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачав спільне відновлення залізничного сполучення на ділянці Березине – Басарабяска.