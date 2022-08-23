Запуск потяга відбувся у вівторок, 23 серпня. Він курсуватиме за маршрутом Київ-Рівне-Луцьк

«Укрзалізниця» запустила модернізований електропотяг за маршрутом Київ–Рівне–Луцьк. Він має 636 місць, загалом складається з шести двоповерхових вагонів з поділом на перший та другий клас.

Про запуск стало відомо в вівторок, 23 серпня, після повідомлення міністерства інфраструктури України. Модернізований електропотяг Skoda складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Він інклюзивний та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Загалом поїзд зможе перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Судячи з інформації на сайті «Укрзалізниці», вартість квитка в салон другого класу становитиме близько 400 грн, а квиток в салон першого класу коштуватиме понад 600 грн.

Також в цей же день «Укрзалізниця» запустила приміський електропоїзд Київ–Біла Церква. Обидва потяги пройшли модернізацію на українському підприємстві.

«Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі «Укрзалізниці». Оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.