Перший рейс поїде в Карпати 24 серпня

Укрзалізниця повідомила про відновлення швидкісного поїзда з Києва до Славська «Бойківський експрес». Перший рейс Інтерсіті+ №745/746 вирушить на День незалежності України.

З Києва поїзд Hyundai вирушатиме о 06:08, при цьому перший рейс кільцевої електрички прибуває до Центрального вокзалу о 05:56. Зупинка у Львові буде о 11:56-12:06. Прибуття на станцію Славсько о 13:58.

У зворотньому напрямку поїзд вирушає зі Славська о 14:28, у Львові – десятихвилинна зупинка (16:24-16:34), прибуття до столиці о 22:20.

В Укрзалізниці додали, що квитки можна купити на найближчі 10 днів.

Нагадаємо, поїзд Київ-Славське почав курсувати 15 грудня 2020 року, під час пандемії, замість скасованого Інтерсіті №705/706 Київ – Перемишль. Згодом поїзд перейменували на «Бойківський експрес» і продовжили на літній сезон. Після початку війни більшість звичних графіків курсування поїздів довелося змінити або скасувати.