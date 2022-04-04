Нововведення почне діяти вже сьогодні опівночі

Румунія скасовує усі види міжнародних дозволів для українських перевізників. Нововведення почне діяти вже сьогодні опівночі. Про це у понеділок, 4 квітня, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Дякую Румунія! Ми отримали офіційне підтвердження від наших румунських колег про повне скасування всіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників», – написав у себе на сторінці у Facebook Мустафа Найєм.

Він зазначив, що, за умови закриття кордонів з РФ, це нововведення дозволить українським перевізникам використовувати альтернативний маршрут для повернення транспорту, вантажів та водіїв із Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану.

Також сьогодні Мустафа Найєм повідомив, що Польща та країни Балтії заблокують автомобільне сполучення з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, раніше Україна погодила з 14 європейськими країнами бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. А Кабмін прийняв постанову, яка максимально спрощує проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону. Також український уряд скасував мито і ПДВ на імпортні товари.