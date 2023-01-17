До кінця року всі швидкісні поїзди «Інтерсіті» підключать до інтернету через Starlink. Про це заявила прес-служба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже успішно протестували, як працює інтернет Starlink під час подорожі в поїзді.

Зараз обладнання для під'єднання до інтернету встановлене на одному швидкісному поїзді «Інтерсіті», який курсує різними маршрутами. Тестування системи проходило на маршруті Київ – Харків.

Результати тестування свідчать про доступність сигналу Starlink на 97% протяжності маршруту, стабільну швидкість до 100 мб/с при одночасному підключенні 240 користувачів.

За словами Олександра Камишіна, до кінця року всі швидкісні поїзди «Інтерсіті» підключать до інтернету через Starlink.

Це дасть змогу українцям переглядати фільми, надсилати повідомлення чи працювати під час поїздок.

До слова, супутниковий інтернет від Starlink у потягах «Укрзалізниці» вже обіцяли ввести до кінця 2022 року.