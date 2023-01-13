Україна отримала від Польщі партію з 8000 терміналів Starlink. Наразі в Україні працює близько 30 тис. Starlink, які отримали завдяки домовленостям із міжнародними донорами та партнерами, повідомила прес-служба Мінцифри.

«Нещодавно ми отримали нову партію від Польщі – вісім тисяч терміналів (Starlink). Значну частину з них передаємо до «Пунктів Незламності». Там працюють вже сотні Stalink, щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів», – заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров не уточнив, коли саме Польща передала термінали, але додав, що за десять місяців повномасштабної війни Росії Україна забезпечила майже 30 тис. терміналів Starlink.

Міністр також подякував премʼєр-міністрові Польщі Матеушу Моравецькому та державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за потужну підтримку. А також Національному інституту телекомунікацій та компанії «Орлен».

Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Starlink, зазначили у міністерстві.