Термінал Starlink поруч з базовою станцією мобільного зв’язку в Херсоні, 16 листопада 2022

Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам.

«SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам. Маск запевнив нас, що продовжуватиме підтримувати Україну. Коли у нас був потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію», – сказав Федоров у коментарі Bloomberg і додав, що спілкувався з Маском безпосередньо.

Він запевнив, що всі фінансові питання вже вирішенні. За словами міністра, хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Євросоюзу вже готові розділити оплату. Водночас навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.

Федоров також наголосив, що альтернативи супутниковому зв’язку наразі немає.

До слова, від початку російського вторгнення Україна отримала близько 22 тисяч пристроїв Starlink. Послуги цього інтернету оплачує як сама компанія SpaceX, так і влада США та інші країни. Однак через проблеми з фінансуванням низку терміналів Starlink було відключено.