Відключення зачепило блок з 1300 терміналів, який Україна використала для бойових операцій

Наприкінці жовтня в українських військових перестали працювати 1300 терміналів Starlink через відсутність фінансування. Про це пише CNN із посиланням на два джерела, знайомі з питанням.

Одне з них заявило, що термінали вимкнули через «відсутність фінансування». За даними цього джерела, українські військові платили по 2500 доларів на місяць за те, щоб кожен із 1 300 блоків залишався підключеним, унаслідок чого загальна вартість до вересня збільшилася майже до 20 млн доларів. Зрештою, військові більше не могли дозволити собі платити за Starlink.

Відключення зачепило блок з 1300 терміналів, який Україна придбала в березні у британської компанії та використала для бойових операцій.

Перед тим як термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням сплатити щомісячний рахунок у розмірі 3,25 млн. Британський чиновник сказав, що після обговорень між міністерствами «було вирішено, що військові можливості мають вищий пріоритет».

«Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряме тактичне значення для українських військових у відбитті російського вторгнення. Ми розглядаємо та визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з погляду впливу, який пожертвування можуть надати на підтримку України в захисті її народу від сумного вторгнення Путіна», – сказав чиновник.

Зазначимо, що у вересневому листі SpaceX повідомила Пентагону, що в Україні є майже 20 тис. терміналів Starlink. Більшість із них були повністю або частково куплені завдяки зовнішньому фінансуванню, зокрема урядів США, Польщі та Великої Британії. У листі казали, що ці джерела також сплачували близько 30% щомісячного рахунку.

Водночас Ілон Маск казав, що в Україні є понад 25 тис. терміналів Starlink, проте сплачують щомісячний рахунок менш ніж за 11 тис.

Як зазначає CNN, невідомо, скільки саме терміналів Starlink використовують українські військові. А втім, видання вважає, що відключені 1300 терміналів є значною частиною. Так, станом на липень українські військові використовували приблизно 4 тис. терміналів.

Зазначимо, що кілька тижнів тому американські ЗМІ повідомили, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Пізніше Ілон Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад 120 млн доларів до кінця року та близько 400 млн упродовж наступних 12 місяців.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори.

Після резонансу, що виник на тлі дописів засновника SpaceX, він повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.

Зрештою, Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні навіть без фінансування Пентагону.