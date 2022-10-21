Україна знайшла джерела фінансування Starlink для ЗСУ
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Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових, заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.
Міністр оборони запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Резніков розповів, що Київ вийшов на прямий зв’язок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів. За словами міністра оборони, контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв’язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання», – сказав Олексій Резніков.
Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні й попросив Міністерство оборони США взяти ці витрати на себе. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, а також відкликав свій лист до Пентагону.