Ілон Маск змінив позицію щодо фінансування його компанією послуг Starlink для України

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні. Про це він написав увечері 15 жовтня у Twitter.

«Чорт з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України», – йдеться в його дописі.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, 14 жовтня американський телеканал CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.

У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий «минулого місяця», тобто у вересні, ще до хвилі обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.

15 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував союзникам разом оплачувати Starlink для України. Він наголосив, що підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. «Знайдемо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника», – йшлося в його заяві.