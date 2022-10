Ввечері 3 жовтня засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск запропонував своїм читачам у Twitter опитування, де виклав свою позицію щодо «найімовірнішого» закінчення війни Росії проти України. Пропозиції Маска, що фактично означали капітуляцію перед державою-терористом Росією викликали справжній шквал коментарів з боку користувачів.

Своїм читачам Маск дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за наступне:

Провести повторне голосування в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде [геть], якщо на це буде воля народу.

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).

Гарантується водопостачання Криму.

Україна залишається нейтральною.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Окремо Маск додав, що сценарій ядерної війни вважає малоймовірним.

Одним із перших на допис американського мільярдера відреагував старший радник Конгресу США Пол Массаро, який запропонував наступний сценарій: Україна звільняє всю свою суверенну територію, а Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується, тобто позбавляється ядерної зброї.

Ukraine-Russia Peace:



- Ukraine liberates all its sovereign territory



- Russia decolonizes, demilitarizes, and denuclearizes — Paul Massaro (@apmassaro3) October 3, 2022

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк до пунктів Массаро додав міжнародний трибунал над воєнними злочинцями.

.@elonmusk, є краща пропозиція.



1. звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.



2. проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.



3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник натомість просто послав подалі Маска, уточнивши, що це ще дуже дипломатична відповідь.

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

Свій коментар з прозорим філологічним натяком залишила і українська письменниця Оксана Забужко.

Are you ohueli там? — Оксана Забужко (@o_zabuzhko) October 3, 2022

Український волонтер Сергій Притула припустив, що Ілон Маск пропустив багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях, і зауважив, що його пропозиції надто уже схожі на путінські.

Elon, man. Seems like you have missed a lot history lessons while concentrating on space and e-cars. Your proposals sound much like putin’s. Hope you did not mean it that way. — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

Представник України в ООН Сергій Кислиця риторично запитав, чи не займається бува, Ілон Маск сантехнікою, оскільки дозволяє собі говорити про міжнародні відносини та внутрішнє право.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити – в Україні чи в Росії.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Низка користувачів почали створювати меми щодо опитування Ілона Маска.

Глова МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що ті, хто пропонує Україні відмовитися від свого народу та землі … повинні припинити використовувати слово «мир» як евфемізм, щоб «дозволити росіянам вбивати та ґвалтувати ще тисячі невинних українців, і захопити більше землі».

Those who propose Ukraine to give up on its people and land — presumably not to hurt Putin’s bruised ego or to save Ukraine from suffering — must stop using word “peace” as an euphemism to “let Russians murder and rape thousands more innocent Ukrainians, and grab more land”. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Зрештою, на дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував у Twitter своє опитування: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?»

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом цієї країни залишатиметься Владімір Путін.