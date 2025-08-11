Львівська міськрада оштрафувала власників готелю «Жорж» на 170 тис. грн
Власник зобовʼязаний відреставрувати фасад памʼятки архітектури
Львівська міська рада оштрафувала власників готелю «Жорж» на 170 тис. грн за неналежний стан фасаду будівлі, що є памʼяткою архітектури. Про це 11 серпня повідомив Офіс охорони культурної спадщини ЛМР.
«Згідно з постановою, власники готелю не вжили передбачених законодавством заходів для проведення реставрації всіх фасадів будівлі, попри те, що об’єкт перебуває у їхній власності з 2007 року. У своїх поясненнях керівництво готелю зазначало про необхідність укладення договорів та отримання дозвільних документів, однак жодних доказів реальних кроків для початку робіт не надало», – пояснили в Офісі.
Також власники хотіли уникнути деяких робіт, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України, яка дозволяє відтермінування окремих робіт на період воєнного стану. Проте, як стверджують в Офісі охорони культурної спадщини, ця норма стосується лише нового будівництва чи реконструкції, але не звільняє від зобов’язання належно утримувати стан історичних споруд.
Штраф у 170 тис. гривень за неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» має сплатити у 15-денний термін. В іншому випадку кошти стягнуть примусово.
Нагадаємо, у червні 2025 року на Гарячу лінію Львова надійшло звернення львівʼян про критичний стан фасаду готелю «Жорж»: ліпнина осипається, балкони обтягнули захисною сіткою, а сама будівля потребує негайної реставрації. Тоді Офіс охорони культурної спадщини висунув вимогу надати пам’ятці культурної спадщини належного вигляду. У випадку невиконання цих вимог міська рада через суд домагатиметься примусової реставрації фасаду.