Памʼятку архітектури мають відреставрувати

Львівська міська рада оштрафувала власників готелю «Жорж» на 170 тис. грн за неналежний стан фасаду будівлі, що є памʼяткою архітектури. Про це 11 серпня повідомив Офіс охорони культурної спадщини ЛМР.

«Згідно з постановою, власники готелю не вжили передбачених законодавством заходів для проведення реставрації всіх фасадів будівлі, попри те, що об’єкт перебуває у їхній власності з 2007 року. У своїх поясненнях керівництво готелю зазначало про необхідність укладення договорів та отримання дозвільних документів, однак жодних доказів реальних кроків для початку робіт не надало», – пояснили в Офісі.

Також власники хотіли уникнути деяких робіт, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України, яка дозволяє відтермінування окремих робіт на період воєнного стану. Проте, як стверджують в Офісі охорони культурної спадщини, ця норма стосується лише нового будівництва чи реконструкції, але не звільняє від зобов’язання належно утримувати стан історичних споруд.

Штраф у 170 тис. гривень за неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення ТзОВ «Готельний комплекс “Жорж”» має сплатити у 15-денний термін. В іншому випадку кошти стягнуть примусово.

Нагадаємо, у червні 2025 року на Гарячу лінію Львова надійшло звернення львівʼян про критичний стан фасаду готелю «Жорж»: ліпнина осипається, балкони обтягнули захисною сіткою, а сама будівля потребує негайної реставрації. Тоді Офіс охорони культурної спадщини висунув вимогу надати пам’ятці культурної спадщини належного вигляду. У випадку невиконання цих вимог міська рада через суд домагатиметься примусової реставрації фасаду.