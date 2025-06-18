Сучасну будівлю готелю звели 1900 року, але багато разів перебудовували

Готель «Жорж» збудували у центрі Львова на межі XIX-XX ст. – тоді він був найбільший у Львові. Втім, «Жорж» на цьому місці був вже третім готелем. Розповідаємо його історію, а також про відомих постояльців.

Як пишуть автори довідника «Архітектура Львова. Час і стилі. XIII-XXI ст», у 1793 році тут був заїзд «Під трьома гаками». У 1811 році власник ділянки Ґеорг Гофман на цьому місці збудував триповерховий готель De Russie («Російський»). Він мав дві в’їзні брами та великий сад від вул. Хорунщизни (тепер – Скорика). Із середини ХІХ ст. готель перейменували на «Жорж» (George). А 1899 року його повністю демонтували.

Готель De Russie на місці «Жоржа» (ілюстрація з книжки «Архітектура Львова»)

Наступного року тут відкрили нову будівлю готелю, який залишив попередню назву. Ця споруда у формі чотирикутника з просторим внутрішнім двором зайняла цілий квартал. Як наголошують архітектори, «Жорж» став найбільшою готельною спорудою Львова кінця століття. Проєкт будівлі напрацювали архітектори віденської спілки «Герман Гельмер і Фердинанд Фельнер», а доповнив Іван Левинський та Юліан Цибульський. Готель збудували у стилі історизму, фасад оздобили неоренесансним і необароковим декором.

Архівне фото готелю з «Мандрівки старим кордоном»

У Центрі міської історії розповідають, що на фасаді готелю розміщений рельєф «Святий Юрій» (французькою – Жорж), у нішах встановлені скульптури алегорій Європи, Азії, Америки і Африки як символи чотирьох сторін світу. Їх виконали Антон Попель (автор пам’ятника Міцкевичу, на площі якого й розташований готель) та Леонард Марконі. Цікаво, що статуя «Європа» тримає в руках маленьке погруддя скульптора Леонарда Марконі.

Скульптура Європи з бюстом Леонарда Марконі (фото з Вікіпедії)

Сучасники критикували власників і будівничих. Мовляв, споруда величезна, але не виділяється архітектурною вартістю, а популярна лише завдяки сучасному внутрішньому устаткуванню.

Проєкт нового готелю передбачав 93 одно- і двомісні номери, частина з яких – люкси. Санвузли зібрали у два великі стояки і розмістили біля сходових кліток. Вестибюль оздобили ліпниною, мармуровими сходами, у номерах були керамічні каміни.

Вестибюль готелю «Жорж» (фото з Центру міської історії)

Коли за кілька років готель переходить з власності Гофманів до Товариства взаємного страхування приватних розпорядників, там знову розпочали реконструкцію, під час якої фірма Івана Левинського надбудувала третій і четвертий поверхи південного крила. Згодом у реконструйованому даху облаштували мансардний поверх для офісних приміщень.

Станом на 1911 рік готель був повністю забезпечений електрикою від власної електростанції, мав ліфт на електроприводі і вважався одним з найкращих в Європі.

Ресторан в стилі ар деко (фото з сайту готелю)

У 1920-х роках готель стає власністю Пенсійного закладу для службовців. Відбулася чергова ґрунтовна реконструкція, тоді санвузли влаштували у кожному номері. На першому поверсі будівлі розмістили модні магазини, перукарські салони, ресторан. 1932 року архітектор Тадеуш Врубель було перебудував читальну залу та ресторан готелю у стилі ар деко. Ще дві перебудови готелю відбулися у 1940-1950-х та 1990-х роках. Радянська влада перейменувала готель на «Інтурист», але згодом йому повернули історичну назву. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Члени делегації іранського шаха на балконі готелю (фото з Центру міської історії)

За понад столітню історію готелю у ньому зупинялись Іван Франко, Оноре де Бальзак, Жан-Поль Сартр, Етель Войнич, Йоган Брамс, Джакомо Казанова, Генрик Сенкевич, Ференц Ліст, Ріхард Штраус та інші відомі люди. У червні 1905 року по дорозі до Відня Львів відвідав шах Ірану Музаффар ад-Дін.