Кульчицький видавав журнал мод і шив якісний одяг у XIX ст.

У XIX столітті у центрі Львова працювала кравецька майстерня Томаша Кульчицького, який впровадив у Львові новий метод крою на математичних розрахунках та заснував перший в Україні журнал мод. Львівський історичний музей розповів про цього майстра і його справу.

Одна з найбільших кравецьких майстерень тогочасного Львова працювала у кам’яниці Кульчицького, якої сьогодні не існує. Вона стояла на місці будівель між сучасною вулицею Валовою та площами Міцкевича і Галицькою. Цей будинок і вивіску майстерні можна побачити на давній літографії Іґнація Ґолембйовського, що зберігається у Львівському історичному музеї.

Літографія 1851 року на честь приїзду до Львова цісаря Франца Йосифа – зараз це стик проспектів Свободи, Шевченка та площі Галицької (зображення з колекції ЛІМ)

«Приглядаючись до, здавалось би, вже добре відомих музейних пам’яток, іноді можна зауважити цікаві деталі, які розповідають нам про людей і події минулого. У збірці графіки Львівського історичного музею зберігається літографія, надрукована в літографічній майстерні Мартина Яблонського. Вона зображає в’їзд Франца Йосифа І до Львова 16 жовтня 1851 року. На другому плані видно декілька будинків, і на центральному з них можна прочитати напис „KULCZYCKI“», – пише Мар’яна Березка з історичного музею.

Збільшене зображення вивіски кравецької майстерні Кульчицького

Томаш Кульчицький (1803-1873) запровадив у Львові новий метод крою, який ґрунтувався на математичних розрахунках. Це дозволило йому створювати одяг, якнайкраще допасований до особливостей фігури клієнтів.

У цій же кам’яниці працювала редакція часопису Dziennik mód paryskich («Журнал паризьких мод»), який Томаш Кульчицький видавав власним коштом упродовж 1840-1849 рр. У часописі подавали огляд модних тенденцій, новини літератури, театру, суспільно-політичні публікації.

Кольорові додатки до журналу мод Кульчицького (з колекції ЛІМ)

Журнал виходив двічі на місяць, а до кожного випуску читачам додавали аркуші з кольоровими літографіями. На них були зображені зразки вбрання, яке на той час було найбільш актуальним в Парижі. На окремому аркуші друкували викрійки нових фасонів одягу.